Польский генерал Пытель: Россия может разрушить НАТО с помощью Варшавы

Польский генерал, экс-начальник контрразведки Пётр Пытель заявил, что Россия способна разрушить Североатлантический альянс с помощью Варшавы.

По его словам, некоторые политики в Польше несут угрозу для западных военных блоков. Как отметил генерал, они продвигают интересы России на международной арене.

"Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО", — сказал Пытель в интервью порталу Onet.

Он убеждён: Польша во многих сферах находится под российским воздействием.

Кроме того, генерал добавил, что не поддерживает инициативы по созданию экономических организаций, альтернативных ЕС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует углубить сотрудничество с партнёрами в Азии в ответ на растущий "вызов безопасности", который исходит от Китая. Он напомнил: власти КНР отказываются осуждать специальную военную операцию РФ на Украине.