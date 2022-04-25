Политолог Марков: Блинкен в Киеве — это тайная встреча для подготовки терактов

На Украину прибыл Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. Вместе с ним прилетел глава Пентагона Ллойд Остин.

Безопасность самолёта американских гостей при заходе в воздушное пространство Украины обеспечивал самолёт RC-135U Rivet Joint, а также заправщик KC-135 Stratotanker.

Как пишут западные СМИ, Блинкен и Остин объявили о постепенном возвращении дипломатов США в Киев. Однако пока дипломаты продолжат "дневные поездки" через Львов.

После визита в Киев министр обороны поедет в ФРГ, где встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить потребности киевского режима в оборонном обеспечении.

Политолог Сергей Марков не может понять, какие такие вопросы вынудили столь важную "шишку" лететь на Украину именно сейчас.

"Они, видимо, обсуждают какие то очень серьёзные вопросы, которые нельзя обсудить по телефону… Наиболее вероятно, они обсуждают какую-то мощную провокацию с использованием ядерного, химического или биологического ущерба на территории Украины… Это как тайная встреча по подготовке терактов на территории Украины", — подытожил Марков.