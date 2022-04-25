Аналитик Юшков: Германия больше всех в Евросоюзе зависит от поставок газа из РФ

Среди всех государств, входящих в состав Евросоюза, Германия окажется в самой тяжёлой ситуации в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что ФРГ больше всех в ЕС зависит от голубого топлива из РФ. По его словам, Германия — крупнейший покупатель российского газа.

"У ФРГ нет ни одного СПГ-терминала, то есть страна весь газ покупает только по трубопроводам", — пояснил эксперт.

Он добавил, что Германия также закупает сырьё у Норвегии и Нидерландов, при этом последняя поставляет на экспорт лишь небольшой объём энергоресурсов в рамках старых контрактов. Поэтому у руководства ФРГ, убеждён Юшков, возникнут сложности с поиском стран для заключения новых соглашений о поставках газа.

Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что эмбарго на российские энергоносители "парализует экономику" страны.