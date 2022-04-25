Блинкен: Вашингтон поможет Киеву завершить конфликт с РФ на выгодных условиях

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поможет Киеву в вопросе переговоров с Москвой на выгодных для Украины условиях как можно быстрее.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны", — приводит слова госсекретаря телеканал NBC.

По его словам, США в настоящее время делает всё для "усиления на поле боя".

Блинкен добавил, что вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудили с Киевом вопросы экономической помощи и безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Блинкен и Остин встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках рабочего визита в Киев.