После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США хотят добиться существенного ослабления России.
Он призвал совместными усилиями ухудшить позиции РФ в военно-технической сфере.
"Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как сделала на Украине", — подчеркнул Остин в эфире NBC.
Ранее сообщалось, что Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше 700 миллионов долларов на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, Блинкен и Остин передали Зеленскому информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.
Во время встречи украинские власти запросили у США дополнительную технику для ВСУ.
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