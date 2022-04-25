Глава Пентагона Остин: США хотят видеть Россию ослабленной

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США хотят добиться существенного ослабления России.

Он призвал совместными усилиями ухудшить позиции РФ в военно-технической сфере.

"Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как сделала на Украине", — подчеркнул Остин в эфире NBC.

Ранее сообщалось, что Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше 700 миллионов долларов на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, Блинкен и Остин передали Зеленскому информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.

Во время встречи украинские власти запросили у США дополнительную технику для ВСУ.