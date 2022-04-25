Минобороны Турции: Анкара удерживает союзников по НАТО от входа в Чёрное море

Турция пытается удержать союзников по Североатлантическому альянсу от входа в Чёрное море. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

На брифинге с участием журналистов он отметил, что сейчас в Чёрном море нет кораблей из стран, которые не являются прибрежными. По его словам, военная техника НАТО создаст повышенную чувствительность в регионе.

Министр подчеркнул, что Турция и дальше будет стараться поддерживать стабильность в Чёрном море.

"Наш призыв заключается в том, что не нужно горячиться, паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям. Давайте не будем вызывать действий, которые могут быть восприняты в качестве провокации", — сказал Хулуси Акар.

Ранее сообщалось, что примерно за месяц до начала российской спецоперации по демилитаризации Украины корабли НАТО покинули Чёрное море.