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Автор Ольга Лебедева

Американские наёмники на Украине просят денег на еду и одежду через соцсети

Мир

Иностранный легион, который "с миру по нитке" собирал президент Украины Владимир Зеленский, оказался не по карману киевским властям и командованию ВСУ. А может просто они рассчитывали, что содержать наёмников будут те страны, откуда они приехали.

Американские наёмники на Украине просят денег на еду и одежду через соцсети

Но как бы там ни было на самом деле, иностранцев, приехавших воевать за Украину, никто "в принимающей стране" не собирается кормить, одевать и вооружать. О бедственности положения наёмников говорит тот факт, что американские искатели приключений обратились за помощью через социальные сети.

В своем обращении они жалуются на киевские власти, которые "бросили их на произвол судьбы". Да и не только их одних: парни из США говорят, что в рядах украинских войск нет сколько-нибудь серьезной организации, повсюду царит хаос.

Но главное в их постах: они сами оплачивают еду и топливо. И к настоящему времени поиздержались изрядно: не хватает всего, от машин до термобелья.

В комментариях к таким сообщениям подписчики дружно рекомендуют бравым бойцам скорее возвращаться домой, чтобы сохранить свои жизни.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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