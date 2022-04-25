Американские наёмники на Украине просят денег на еду и одежду через соцсети

Иностранный легион, который "с миру по нитке" собирал президент Украины Владимир Зеленский, оказался не по карману киевским властям и командованию ВСУ. А может просто они рассчитывали, что содержать наёмников будут те страны, откуда они приехали.

Но как бы там ни было на самом деле, иностранцев, приехавших воевать за Украину, никто "в принимающей стране" не собирается кормить, одевать и вооружать. О бедственности положения наёмников говорит тот факт, что американские искатели приключений обратились за помощью через социальные сети.

В своем обращении они жалуются на киевские власти, которые "бросили их на произвол судьбы". Да и не только их одних: парни из США говорят, что в рядах украинских войск нет сколько-нибудь серьезной организации, повсюду царит хаос.

Но главное в их постах: они сами оплачивают еду и топливо. И к настоящему времени поиздержались изрядно: не хватает всего, от машин до термобелья.

В комментариях к таким сообщениям подписчики дружно рекомендуют бравым бойцам скорее возвращаться домой, чтобы сохранить свои жизни.