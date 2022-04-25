Jacobin: США подрывают мировое господство доллара, вводя санкции против РФ

Беспрецедентные санкции США против РФ, инициированные американским лидером Джо Байденом, могут подорвать мировое господство доллара. Такое мнение выразил обозреватель Бранко Марцетич в статье для Jacobin.

Он считает, что ограничения в отношении РФ, скорее всего, обернутся "стратегической ошибкой" для США. Марцетич подчеркнул: если доллар начнёт терять свои лидерские позиции, то Штаты лишатся привилегии, позволяющей им импортировать больше, чем экспортировать, не боясь обвала обменного курса или роста процентных ставок.

"Будет крайне иронично, если крупнейшей удар по этой системе США нанесут сами себе", — отметил журналист.

По словам Марцетича, после начала российской спецоперации на Украине руководители многих стран пожелали преодолеть свою зависимость от американского доллара.

Западные банки, пояснил обозреватель, перестали восприниматься в качестве безопасных мест для хранения зарубежных активов.