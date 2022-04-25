FP: Запад не смог настроить большую часть мира против России

Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Такое мнение выразил обозреватель Ховард Френч в материале для Foreign Policy.

Он напомнил, что многие страны не последовали примеру Запада и отказались вводить ограничения в отношении России. Журналист подчеркнул: такие государства не стали занимать чью-либо позицию в конфликте, так как увидели в нём "знакомые отголоски былого соперничества" между Востоком и Западом.

"Сформировавшаяся в начале XX века мировая политическая система наделила страны третьего мира статусом государств второго сорта", — пояснил Френч.

Обозреватель убеждён: благодаря труду порабощённых людей американские колонии стали прибыльными для Европы.

Как отметил Френч, у бывших колонизированных народов сохранилось "обострённое чувство справедливости". Именно по этой причине, считает журналист, многие государства отказываются от санкционного давления на Москву.