Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Такое мнение выразил обозреватель Ховард Френч в материале для Foreign Policy.
Он напомнил, что многие страны не последовали примеру Запада и отказались вводить ограничения в отношении России. Журналист подчеркнул: такие государства не стали занимать чью-либо позицию в конфликте, так как увидели в нём "знакомые отголоски былого соперничества" между Востоком и Западом.
"Сформировавшаяся в начале XX века мировая политическая система наделила страны третьего мира статусом государств второго сорта", — пояснил Френч.
Обозреватель убеждён: благодаря труду порабощённых людей американские колонии стали прибыльными для Европы.
Как отметил Френч, у бывших колонизированных народов сохранилось "обострённое чувство справедливости". Именно по этой причине, считает журналист, многие государства отказываются от санкционного давления на Москву.
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Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.