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Автор Юлия Миленина

Замглавы ЕК: эмбарго на нефть может войти в шестой пакет санкций против РФ

Мир

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении РФ из-за проведения спецоперации на Украине.

Замглавы ЕК: эмбарго на нефть может войти в шестой пакет санкций против РФ

По его словам, в список новых ограничительных мер может войти запрет на поставки российской нефти в страны, входящие в состав Евросоюза. Он считает, что каждый новый санкционный пакет должен усиливать давление ЕС на Россию. Однако Домбровскис подчеркнул: ущерб для Европы от этих ограничений должен быть минимальным.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций. Один из рассматриваемых вопросов — некая форма нефтяного эмбарго", — сказал вице-президент ЕК в интервью Times.

Он добавил, что детали санкций, касающихся поставок нефти из РФ в Европу, пока не утверждены. Как отметил Домбровскис, у Евросоюза есть два варианта дальнейших действий:

  • Постепенно отказываться от российской нефти;
  • Вводить тарифы на экспорт сверх определённого ценового предела.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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