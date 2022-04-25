Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении РФ из-за проведения спецоперации на Украине.
По его словам, в список новых ограничительных мер может войти запрет на поставки российской нефти в страны, входящие в состав Евросоюза. Он считает, что каждый новый санкционный пакет должен усиливать давление ЕС на Россию. Однако Домбровскис подчеркнул: ущерб для Европы от этих ограничений должен быть минимальным.
"Мы работаем над шестым пакетом санкций. Один из рассматриваемых вопросов — некая форма нефтяного эмбарго", — сказал вице-президент ЕК в интервью Times.
Он добавил, что детали санкций, касающихся поставок нефти из РФ в Европу, пока не утверждены. Как отметил Домбровскис, у Евросоюза есть два варианта дальнейших действий:
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Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.