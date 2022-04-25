Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

"Десятки мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации украинского города Буча, были убиты крошечными металлическими стрелами, которые называются флешетты. Они содержатся в снарядах, при взрыве могут разлетаться несколько тысяч таких поражающих элементов", — заявили судмедэксперты (цитата Guardian).

Авторы статьи снова обвинили в гибели мирных жителей российскую армию, однако выводы экспертов — как бы их ни старались "притянуть за уши" к нужной версии — говорят об обратном.

Крошечными "стрелами", найденными в телах, "начиняются" артиллерийские снаряды. И если, как хором с подачи Киева утверждает Запад, погибли люди в то время, когда город был занят российскими войсками, то получается, что стреляли они в том числе и сами по себе.

Кроме того, флешетты неоднократно обнаруживались в телах жертв украинских обстрелов в Донбассе. Их применение фиксировалось еще со времен осады Славянска.

Как ни крути, а получается, что погибли жители Бучи во время обстрела ВСУ уходящих из города российских частей.

По версии ряда военных экспертов, опубликованные результаты экспертизы — попытка англичан показать властям Украины:

не будете вести себя, как надо, окажется, что мирных жителей убили ВСУ; будете — всё на русских спишут. "Схема, обкатанная на Балканах десятки раз. И в Боснии, и в Косово", — напоминает ПолитНавигатор.