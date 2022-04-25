Лиз Трасс: Лондон не успокоится до тех пор, пока Путин не провалится на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в воскресенье заявила, что Лондон не успокоится, "пока военная операция Москвы на Украине не провалится".

В своем Twitter глава британского МИД обвинила Россию в совершении "ужасных зверств" в Одессе и Мариуполе:

"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не восторжествует", — написала Трасс.

В начале апреля министр иностранных дел Великобритании призвала своих коллег по НАТО принять "новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании", заявив, что " эра компромисса с Россией закончена".

Напомним, ранее премьер-министр Польши обвинил руководство стран ЕС в недостаточно эффективной помощи Украине и запустил акцию, которая, по его замыслу, заставит их устыдиться и начать активнее "давить на Россию".