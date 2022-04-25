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Автор Ольга Лебедева

Задержанные российские грузовые суда влетают в копеечку французскому бюджету

Мир

Власти Франции тратят тысячи евро на содержание российских сухогрузов, которые задерживаются в портах страны из-за санкций в отношении России, связанных с Украиной, сообщают СМИ Франции.

Задержанные российские грузовые суда влетают в копеечку французскому бюджету

По данным журналистов, руководству портов приходится платить за перемещение кораблей, когда не хватает места для швартовки других судов, а профсоюзы должны заботиться о моряках, которые не были на берегу почти 50 дней.

Например, в порту Сен-Мало, Бретань, уже потрачено €50 000 ($54 000) на содержание 140-метрового судна "Владимир Латышев", которое едва помещается там, даже когда вокруг нет других судов.

"Чем дольше длится простой, тем больше этих перемещений потребуется. Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз тратятся большие деньги, — сказал вице-председатель регионального совета Сен-Мало Стефан Перрен. — Власти уже были вынуждены запросить финансовую помощь у Парижа".

Руководство портов Марселя и Булонь-сюр-Мер сообщили об аналогичных проблемах.

ЕС запретил заход российских судов в свои порты в рамках пакета санкций, связанных с Украиной, который был введен 8 апреля. Однако страны ЕС сделали ряд исключений для некоторых российских судов. Власти Бельгии разрешили заходить в порты судам, которые закупают, импортируют или перевозят газ, нефть, фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу и удобрения.

Помимо ЕС, Канада и США также запретили въезд судам, плавающим под российским флагом. Власти Великобритании ранее в этом месяце заявили, что не исключают аналогичной меры давления на Москву.

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France 2: Антироссийские санкции стали проблемой для Французских портов
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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