Швейцария заблокировала план Германии по вооружению Украины

Швейцария, похоже, сорвала планы Германии по реэкспорту боеприпасов, произведенных в стране, на Украину.

Об этом в воскресенье написали местные СМИ со ссылкой на Государственный секретариат страны по экономическим вопросам (Seco), который объяснил решение нейтральным статусом Швейцарии и законом, запрещающим поставки оружия в зоны конфликтов.

Тот факт, что дюссельдорфский производитель автомобилей и вооружений Rheinmetall, который производит боевые машины пехоты Marder (БМП) для немецкой армии, использует боеприпасы, произведенные в Швейцарии, стал камнем преткновения для последних планов Берлина по поставкам боеприпасов Киеву.

“Seco получила два запроса от Германии о передаче боеприпасов, ранее полученных из Швейцарии, на Украину, - подтвердили в секретариате. - Оба запроса были отклонены со ссылкой на швейцарский нейтралитет и ограничивающие критерии отказа законодательства о военной технике”.

Швейцарское законодательство требует от Берна дать согласие на любой реэкспорт оружия и запрещает поставки оружия в зоны конфликтов.

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на политику строгого нейтралитета, но она по-прежнему непреклонна в своем нейтралитете, когда речь идет о любой военной помощи Украине.

По данным СМИ, швейцарское вето на реэкспорт боеприпасов "вызвало гнев" в Германии из-за того, что якобы сделало невозможным отправить в Украину БМП Marder, хотя Берлин никогда официально не объявлял о таких планах.