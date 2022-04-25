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Автор Ольга Лебедева

Польша придумала акцию, которая должна пристыдить ЕС за "бездействие" на Украине

Мир

Польша начала кампанию под названием "Останови Россию сейчас!", чтобы "напомнить" другим членам Европейского Союза о ситуации на Украине и убедить их ввести более жесткие санкции против Москвы.

Польша придумала акцию, которая должна пристыдить ЕС за "бездействие" на Украине

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, в рамках акции будут представлены мобильные билборды с фотографиями из украинских городов и лозунгом "Останови Россию сейчас!", которые расставят на улицах в Европе. Кампания, которая также будет включать посты в социальных сетях, по словам премьер-министра, "должна решительно способствовать тому, чтобы Европа не была Европой безразличия, беспомощности и поражения”.

"Страны Западной и южной Европы готовы вернуться к нормальности слишком скоро”, — сказал Моравецкий во время пресс-конференции на Национальном стадионе в Варшаве, добавив, что придуманная в Польше кампания направлена на "пробуждение совести” членов блока, поэтому он лично "поедет в столицы ЕС, чтобы напомнить лицам, принимающим решения, " что происходит на Украине”. - Германия, Франция, Австрия, Италия: эти страны должны сделать как можно больше, чтобы остановить войну на Украине".

Премьер-министр признал, что санкции, введенные ЕС, США и их союзниками, пока мало повлияли на Россию:

"Посмотрите на курс рубля, что происходит с российской экономикой. Ничего особенного там не происходит", — возмутился Моравецкий и призвал к "сокрушительным санкциям … гораздо более сильным, чем те, которые были введены”.

К слову, Польша не первый раз пытается взять на себя роль "мозга" ЕС, придумывая "средства борьбы с Россией". Ранее Моравецкий изложил план по легализации национализации замороженных активов РФ.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина евросоюз матеуш моравецкий
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