Зеленский обозначил "красную линию" для мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, какие события могут "заставить" его прекратить мирные переговоры с Россией.

Во время пресс-конференции, состоявшейся на одной из станций киевского метро, лидера Незалежной спросили, как Киев отреагирует на потенциальные референдумы о независимости на территориях, контролируемых российскими войсками. Зеленский ответил, что это "вынудит" его прекратить любые переговоры с Москвой.

"Если в Мариуполе будет уничтожен наш народ, если в каких-либо новых псевдореспубликах Украины будет объявлен референдум, псевдореферендум, Украина выйдет из любого переговорного процесса”, -заявил президент страны.

Напомним, ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в ультимативной форме заявил, что переговоры будут остановлены, если российские военные уничтожат "золотой генофонд Украины" — боевиков, остающихся в подвалах мариупольской Азовстали.

Два дня назад Москва объявила о захвате Мариуполя. Однако президент Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь", который остается последним оплотом украинских сил, включая бойцов неонацистского полка "Азов", в стратегическом портовом городе. Вместо этого Путин приказал российским войскам "запечатать территорию, чтобы муха не пролезла”. Тем временем Зеленский признал, что на данный момент Украина не в состоянии отбить Мариуполь военным путем и что скрывающиеся там боевики знают об этом.