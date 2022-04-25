EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленский обозначил "красную линию" для мирных переговоров с Россией

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, какие события могут "заставить" его прекратить мирные переговоры с Россией.

Зеленский обозначил "красную линию" для мирных переговоров с Россией

Во время пресс-конференции, состоявшейся на одной из станций киевского метро, лидера Незалежной спросили, как Киев отреагирует на потенциальные референдумы о независимости на территориях, контролируемых российскими войсками. Зеленский ответил, что это "вынудит" его прекратить любые переговоры с Москвой.

"Если в Мариуполе будет уничтожен наш народ, если в каких-либо новых псевдореспубликах Украины будет объявлен референдум, псевдореферендум, Украина выйдет из любого переговорного процесса”, -заявил президент страны.

Напомним, ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в ультимативной форме заявил, что переговоры будут остановлены, если российские военные уничтожат "золотой генофонд Украины" — боевиков, остающихся в подвалах мариупольской Азовстали.

Два дня назад Москва объявила о захвате Мариуполя. Однако президент Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь", который остается последним оплотом украинских сил, включая бойцов неонацистского полка "Азов", в стратегическом портовом городе. Вместо этого Путин приказал российским войскам "запечатать территорию, чтобы муха не пролезла”. Тем временем Зеленский признал, что на данный момент Украина не в состоянии отбить Мариуполь военным путем и что скрывающиеся там боевики знают об этом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина переговоры владимир зеленский
Sberbank
Новости
"Взрывы и пожар" - в Брянске горит нефтебаза
Зеленский обозначил "красную линию" для мирных переговоров с Россией
Антонов: власти США де-факто блокируют работу посольства России
Командующий РВСН разъяснил возможности ракет "Сартмат"
Двое протестующих против результатов выборов во Франции застрелены полицией
Марин Ле Пен: я не ощущаю горечи поражения
Кушанашвили недоумевает, откуда у Урганта такие большие доходы
Галкин обвинил Россию в зверствах на Украине: "Что мы там делаем?"
Шмыгаль: Киев ведёт переговоры с США по присвоению замороженных активов России
"Калибры" ВКС РФ красиво и точно уничтожают поставки вооружения НАТО
Популярное
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут

Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.

Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
РВ: армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Любовь Степушова Вашингтон в положении грогги после удара от G20 Любовь Степушова Олег Подгорецкий Россия не может существовать как уродливая копия США Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Игорь Кириллов: США нужна массовая гибель жителей Украины, чтобы обвинить РФ
Силовые структуры
Нацист из "Азова"* в прямом эфире призвал убивать русских детей
Пушилин: националистам в "Азовстали" осталось недолго
Силовые структуры
Пушилин: националистам в "Азовстали" осталось недолго
Последние материалы
Командующий РВСН разъяснил возможности ракет "Сартмат"
Двое протестующих против результатов выборов во Франции застрелены полицией
Марин Ле Пен: я не ощущаю горечи поражения
РВ: армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Кушанашвили недоумевает, откуда у Урганта такие большие доходы
Галкин обвинил Россию в зверствах на Украине: "Что мы там делаем?"
Шмыгаль: Киев ведёт переговоры с США по присвоению замороженных активов России
Вашингтон в положении грогги после удара от G20
"Калибры" ВКС РФ красиво и точно уничтожают поставки вооружения НАТО
Первые экзитполы отдают победу на президентских выборах во Франции Макрону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников