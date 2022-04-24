Шмыгаль: Киев ведёт переговоры с США по присвоению замороженных активов России

США и Киев сейчас заняты обсуждением возможности присвоения себе замороженных российских активов, которые должны быть использованы в качестве финансовой помощи Украине. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью на телеканале CBS.

По словам Шмыгаля, Киев обсуждает этот вопрос также и с другими своими партнёрами.

"Мы ведём такие переговоры с Соединёнными Штатами и всеми нашими партнёрами. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", — сказал Шмыгаль.

Премьер Украины напомнил, что на восстановление страны требуется по 5 миллиардов долларов каждый месяц. Шмыгаль утверждает, что все международные организации, с которыми Киев обсуждал этот вопрос, выражают своё согласие по поводу этой суммы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил о несколько большей сумме на восстановление украинской экономики, речь шла о 7 миллиардах долларов в месяц.

Ранее Зеленским назывался урон, который понесла Украина в результате российской спецоперации. По словам главы государства, ущерб составил 550 миллиардов долларов.