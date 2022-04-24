Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон набирает от 55% до 58% голосов избирателей и лидирует во втором туре выборов главы государства. Такие данные экзитполов приводит телеканал LN 24.
По его данным, опросы четырёх центров изучения общественного мнения свидетельствуют о поддержке французами Макрона. За его оппонента — лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отдали свои голоса от 42% до 45% избирателей, отмечет канал.
Избирательные участки во Франции закроются в 20:00 по местному времени. Первый тур президентских выборов в стране состоялся 10 апреля. По его результатам из 12 кандидатов во второй тур прошли Макрон и Ле Пен.
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