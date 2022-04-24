WSJ: принцы из Саудовской Аравии вынуждены продавать дома и яхты в США

Некоторым принцам, принадлежащим к правящей династии Саудовской Аравии, приходится продавать свои яхты, дома и предметы роскоши в США ввиду возникших финансовых сложностей.

Как пишет газета Wall Street Journal, саудовские принцы вынуждены избавляться от недвижимости и дорогих средств передвижения за границей из-за страха перед наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

"Мухаммед бен Салман перекрыл многие из источников денег, которые принцы использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить", — отметило издание.

Общая стоимость проданной саудовскими принцами заграничной недвижимости, яхт и предметов роскоши за последние годы превысила 600 миллионов долларов.

Владение недвижимостью и яхтами в США обходилось принцам слишком дорого, ведь за всё это нужно было платить налоги, а также за стоянку транспорта и его обслуживание. Кроме того, члены правящей династии теперь стараются лишний раз "не светить" своими активами, чтобы не навлечь на себя гнев наследного принца.

"Эти люди не работают, у них огромные штаты сотрудников, и они боятся наследного принца Мухаммеда", — цитирует издание один из источников.

В качестве примера газета упомянула бывшего главу саудовской разведки Бандара бен Султана, который владел поместьем в Великобритании за 155 миллионов долларов, но был вынужден выставить его на продажу в 2021 году.