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Автор Светлана Нерадовская

The Telegraph: Британия может открыть угольную шахту, чтобы не зависеть от РФ

Мир

Британский министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув одобрительно отнёсся к возможности открытия первой за несколько последних десятков лет угольной шахты в стране. Открытие шахты, по мнению источников в Консервативной партии, позволит снизить энергозависимость от России.

The Telegraph: Британия может открыть угольную шахту, чтобы не зависеть от РФ

"Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что Гоув собирается это одобрить", — цитирует осведомлённый источник газета Telegraph.

Угольная шахта может быть открыта в британском графстве Камбрия. Она станет источником добычи коксующего угля, необходимого для производства стали.

Уточняется, что до начала российской спецоперации на Украине 40% этого вида угля поступало в Великобританию из России. Теперь же в свете политических событий импорт российского коксующего угля прекращён, и компания British Steel получает его из других мест.

Проект угольной шахты, которая станет первой в Британии за последние 30 лет, был одобрен властями ещё в 2020 году, но был отложен из-за противодействия эко-защитников. Однако теперь решение по угольной шахте может быть вынесено уже в мае.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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