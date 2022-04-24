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Автор Светлана Нерадовская

Глава МИД Австрии Шалленберг не хочет видеть Украину в ЕС

Мир

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, Брюссель в случае с Киевом обязан разработать другую систему кооперации, отличную от отношений с прочими членами ЕС.

Глава МИД Австрии Шалленберг не хочет видеть Украину в ЕС

"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества", — сказал Шалленберг, которого цитирует газета Heute.

Политик привёл в пример Западные Балканы, у которых получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе заняло намного больше времени.

28 февраля Киев в лице президента Владимира Зеленского подал заявку на членство Украины в ЕС, днём позже Европарламентом был одобрен статус страны-кандидата в её отношении. Позже, в апреле, Зеленский получил от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен опросник для подготовки к вступлению в ЕС, первую часть которого администрация украинского лидера уже заполнила и отослала в Брюссель.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина австрия евросоюз александр шалленберг
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