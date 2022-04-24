WSJ: в Бельгии застряли несколько тысяч авто из-за антироссийских санкций

В одном из портовых городов Бельгии застряли около восьми тысяч автомобилей премиум класса из-за антироссийских санкций. Согласно информации, некоторые из них попали в список "предметов роскоши".

По сообщению бельгийских властей, большая часть машин очень дорогие, а несколько стоимостью более 50 тысяч евро. Так, в портовом городке застряли новые модели:

Lexus,

Cadillac,

Mercedes.

Кроме авто, в портовом городе остались и другие товары, которые попали под разные санкции.

"Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени", — цитирует представителя автомобильного терминала Wall Street Journal.

Как пояснили изданию, вероятно, машины продадут на другие рынки, если не удастся отправить их в Россию.