Киев направил на рассмотрение в Международное агентство по атомной энергии список необходимого оборудования, для эксплуатации ядерных объектов на Украине, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Так, согласно информации, украинские власти запросили:
"Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путём доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины", — говорится в заявлении Гросси.
Когда конкретно ведомство намерено направить запрошенное Киевом оборудование, в заявлении не уточнили.
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