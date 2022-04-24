Киев просит у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации ядерных объектов

Киев направил на рассмотрение в Международное агентство по атомной энергии список необходимого оборудования, для эксплуатации ядерных объектов на Украине, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Так, согласно информации, украинские власти запросили:

приборы для измерения радиации,

защитные материалы,

помощь в обслуживании ЭВМ,

оборудование для системы электроснабжения,

дизельные генераторы.

"Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путём доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины", — говорится в заявлении Гросси.

Когда конкретно ведомство намерено направить запрошенное Киевом оборудование, в заявлении не уточнили.