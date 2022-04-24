Власти Германии планируют увеличить долг страны на 40 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. На такой шаг представители ФРГ решились, чтобы покрыть экономические издержки, в частности, от роста цен на энергоносители.
Согласно информации, теперь чистый долг страны составил 140 миллиардов евро.
"Существует опасность обнищания для многих людей", — цитирует министра финансов Германии Кристиана Линднера Bloomberg.
Как подчеркнул политик, в стране высокая вероятность стагнации инфляции, что может повысить экономические потери в несколько раз.
По информации агентства, в 2020 году долг ФРГ составлял €130 млрд, а в 2021 году — рекордные €215 млрд.
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