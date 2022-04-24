В США скончался политик-рекордсмен по работе в Сенате: полжизни на посту

В США скончался сенатор Оррин Хэтч, который стал рекордсменом по продолжительности политической карьеры среди республиканцев. Политик ушёл в возрасте 88 лет, почти половину из них он проработал в американском Сенате.

Хэтч занимал кресло сенатора 42 года.

"Фонд Хэтча с прискорбием сообщает об уходе из жизни сенатора Оррина Хэтча", — говорится в сообщении.

Политик умер вечером в субботу в городе Солт-Лейк-Сити. За время работы в Сенате он стал автором более 750 законопроектов. Кроме того, Хэтч установил рекорд и в представлении штата Юта в Верхней палате Конгресса. Он занимал этот пост с 1977 по 2019 год.