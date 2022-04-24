Украинский блогер: Арестович своей болтовнёй помогает России

Советник президента Украины Алексей Арестович постоянно делает какие-то дикие и противоречащие заявления.

Однако своей болтовнёй он очень помогает России и всем, кто противостоит на Украине пронатовской пропаганде.

Это заявил украинский оппозиционный блогер и музыкант Тарик Незалежко.

"На самом деле Арестович очень сильно помогает нам, людям, которые противостоят пронатовским СМИ, потому что он столько начудил и столько чудит. Сложно найти в этом плане более полезного человека", — в интервью "Украина.ру" сказал Незалежко.

Ранее Арестович предлагал изменить название украинского государства на "Русь-Украина", чтобы отобрать бренд "русских" у РФ, а также называл войну в Донбассе "большим курортом и пионерлагерем". "Главный пропагандист Украины" также признался в бессилии украинских войск в отношении Крымского моста.

Недавно Арестович выложил видео, где рассказывает, что главная политика Украины — "это врать, постоянно врать всем и себе".