Глава DIHK Ванслебен: отказ от газа РФ навредит ФРГ сильнее, чем COVID-19

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что Германии ни в коем случае нельзя вводить эмбарго на российские энергоносители. Как подчеркнул Ванслебен, такой шаг "парализует экономику" страны.

Кроме того, глава ассоциации считает, что антироссийские меры навредят ФРГ сильнее, чем пандемия коронавируса. Как подчеркнул Ванслебен, политики забывают, что российский газ используют не только для обогрева, но и стабильного функционирования промышленности.

"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колёса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — заявил глава DIHK в беседе с Deutschlandfunk.

Ванслебен призвал властей Германии взвесить решение о возможном отказе от российского газа и нефти. В противном случае экономика страны окажется "парализованной и недееспособной", резюмировал собеседник.