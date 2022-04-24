Владельцы французских портов жалуются, что суда граждан России, которые попали под санкции и остались в стране, дорого обходятся в финансовом плане. По их словам, даже малейшая транспортировка корабля из одной гавани в другую, стоит немалых денег.
Кроме того, порты самостоятельно оплачивают и место "постоя" российских кораблей.
"Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег", — посетовал вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен телеканалу France 2.
Как отмечает телеканал, на содержание только одного судна потратили более 50 тысяч евро. Кроме того, как отмечает издание, из-за блокады российских кораблей в стране остаются и моряки.
"Так сколько же времени продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину", — резюмирует телеканал.
Как сообщает издание, в портах Франции застряли преимущественно грузовые суда. Они перевозили авто, химикаты и прочие товары.
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