Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Западу не удастся изолировать РФ от мира

Странам Запада необходимо сесть с Россией за стол переговоров, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Политик подчеркнул, что как бы ни хотелось, изолировать российскую сторону от мира не получится.

По словам бывшего канцлера, Россия огромная и богатая ресурсами страна, без энергоносителей и металлов которой, европейским странам и западным государствам придётся сложно.

"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это ещё и редкоземельные металлы, и это сырьё невозможно заместить просто так", — заявил Шрёдер в интервью The New York Times.

Экс-канцлер подчеркнул, что у мира нет выхода и необходимо переходить к переговорам. При этом по мнению политика, если удастся выстроить диалог, то это будет выгодно обеим сторонам.

"Им необходимы нефть и газ для бюджетных выплат, а нам нефть и газ необходимы для того, чтобы обогревать дома", — резюмировал политик.