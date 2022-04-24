Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в якобы готовящейся диверсии. Так, по мнению Мадуро, колумбийские власти намерены отправить военных на территорию страны, чтобы они "нападали на полицейских" и силы безопасности.

По словам Мадуро, диверсионные отряды могут перекинуть через границу по "обходным тропам".

"Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности", — заявил Мадуро в эфире венесуэльских телеканалов.

По его мнению, к диверсионной операции могут быть причастны и лидеры колумбийской наркомафии.

"Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю — это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией", — резюмировал Мадуро.