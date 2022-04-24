Действующие власти США разрушают экономику и страну в целом, заявил экс-президент Америки Дональд Трамп. По его словам, Джо Байден ведёт Штаты в "ад" своей растерянностью и странным поведением.
Так, Трамп с иронией прокомментировал последние события, где Байден пожимает руку в пустоту или следует советам сотрудника в костюме пасхального кролика.
"Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного", — заявил Трамп на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо. — У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что ситуация с ценами на бензин в стране станет только хуже. Как подчеркнул экс-президент, американцам стоит "привыкать" к высокой стоимости, потому что топливо будет дорожать и дальше.
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