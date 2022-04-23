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Автор Петр Ермилин

Кадыров посоветовал поставить за Байденом фигуру Зеленского для рукопожатия

Мир

Президент США Джозеф Байден уже второй раз попытался после выступления пожать руку кому-то невидимому. Возможно, он хочет поздороваться с привидениями или пустотой. Однако работники Белого дома могли бы помочь своему руководителю, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров посоветовал поставить за Байденом фигуру Зеленского для рукопожатия

Он заметил, что с такими подчинёнными Байдену и враги не нужны. Политик посоветовал сотрудникам администрации поставить позади Байдена какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну, чтобы у зрителей складывалось впечатление, что так и было задумано.

А ещё лучше, по мнению Кадырова, было бы поставить фотографию президента Украины Владимира Зеленского в полный рост или привезти его туда живого и поставить рядом с трибуной.

"За Зеленского не переживайте, он от радости соприкосновения с американской демократией даже не уйдёт с этого места. Вариантов много", — пошутил глава Чечни.

Он добавил, что выглядеть это будет гораздо менее нелепо, чем здоровающийся с воздухом лидер США.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина рамзан кадыров владимир зеленский
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