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Автор Дмитрий Плотников

Сотрудник СБУ рассказал о стремительном развитии нацизма на Украине

Мир

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, как стремительно идеи нацизма проникли в украинские головы за последние восемь лет.

Сотрудник СБУ рассказал о стремительном развитии нацизма на Украине

Экс-сотрудник СБУ отмечает, что эти восемь лет не прошли даром и укропропаганда сделала своё дело.

"Честно говоря, даже я очень был удивлен, я не ожидал, насколько эти бациллы нацизма, украинского национализма проникли. Даже по сравнению с тем, что было четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги были внедрены. Это страшно", — подчеркнул Прозоров.

Эксперт особенно отмечает, что если бы не российская военная специальная операция — через два-три года "мы вообще потеряли бы полностью население".

Но сегодня ещё какие-то надежды остались, подытожил Прозоров.

Ведь есть же опыт той же Германии в конце сороковых прошлого столетия, когда бывшие нацисты потом становились ярыми антинацистами. Эти немцы, правда, пытались не искупить собственную вину, а загладить её в глазах победителей.

И тут так будет. Люди будут "переобуваться". Пусть даже это будет и не так быстро, как хотелось бы, подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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