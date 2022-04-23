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Автор Антон Куликов

Тина Канделаки уличила Макрона в подражании Рамзану Кадырову

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон черпает вдохновение в главе Чеченской республики Рамзане Кадырове. К такому выводу пришла телеведущая и продюсер Тина Канделаки.

Тина Канделаки уличила Макрона в подражании Рамзану Кадырову

Эммануэль Макрон в преддверии второго тура президентских выборов устроил на стадионе Огюста Делона встречу с избирателями. Там он решил продемонстрировать свои способности "драться" в боксерских перчатках. На поединок с ним вышел молодой человек из числа пришедших на встречу. В Сети появилось видео, в котором Макрон нанес парню несколько "ударов".

"Боже, как же все стали косплеить Рамзана Кадырова… Кто бы мог подумать, что Макрон черпает вдохновение в Рамзане?" — написала Канделаки в своем Telegram-канале, опубликовав видео с французским лидером.

Постом телеведущей поделился и сам Рамзан Кадыров, который ранее также устроил спарринг по боксу.

Отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Меня другое удивляет. А если бы парень пробил?", — отметила она.

Президента Франции ранее также критиковали за подражательство. Например, в 2017 году, когда он опустился под воду на атомной подводной лодке.

Напомним, 24 апреля во Франции пройдёт второй тур президентских выборов.

По данным опроса, проведенного 21 апреля Elabe по заказу СМИ BFMTV, L'Express и SFR после теледебатов Макрона и Марин Ле Пен, 59 процентов зрителей назвали действующего президента победителем, в то время 39 процентов Ле Пен.

До дебатов, 19 апреля, опрос Ipsos показывал 56,5 процентов поддержки у Макрона и 43,5 процентов у его конкурента, опрос Opinionway — 56 процентов у действующего президента Франции и 44 процента у Ле Пен.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы тина канделаки мария захарова рамзан кадыров эммануэль макрон
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