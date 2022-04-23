Зеленскому предрекли судьбу Березовского: "Закончит в ванной с шарфом"

Оппозиционер Тарик Незалежко, известный украинский блогер и музыкант, считает, что президент Владимир Зеленский повторит судьбу Бориса Березовского, которого обнаружили в своё время мёртвым в собственной ванной.

Он считает, что президент Незалежной пойдёт до конца, так как является заложником. А украинский народ — заложник заложника.

"А как он закончит? Думаю, как любой представитель постсоветского пространства, который связывается с британцами. Его заведут в ванну, дадут красивый шарф, и — по стопам Бориса Абрамовича Березовского", — высказал своё мнение Незалежко в интервью изданию "Украина.ру".