Политолог Евгений Сатановский сравнил премьера Великобритании Бориса Джонсона с чучелом из "Волшебника Изумрудного города". Такие ироничные мысли его посетили после огласки военной тайны ВСУ.
Британский политик ранее заявил, что силовики Украины проходят обучение в Великобритании и Польше.
"Страшно нескладный и не по делу энергичный мужик средних лет с блондинистой причёской, напоминающий то ли разболтавшийся на ветру пук старой соломы, то ли дико разлохмаченную метёлку… Явная реинкарнация Страшилы… Так вот, когда он начинает говорить с журналистами — он забывает обо всём… выдает какие угодно государственные секреты", — заметил с сарказмом Сатановский.
Услышав, что Великобритания ведёт обучение военных ВСУ по использованию западной техники, а Польша их обучает использованию средств ПВО, Скшипчак пришёл в изумление и "чуть из штанов не выскочил", отметил политолог.
"До такой степени легко и безответственно разгласить военную тайну?! Так наплевательски отнестись к секретам союзника?!!" — резюмировал Сатановский.
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