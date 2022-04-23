Sky News: британцы отдают в приюты домашних животных из-за высоких цен на жизнь

Жители Великобритании всё чаще лечат домашних животных самостоятельно из-за резкого повышения стоимости жизни в стране. По словам представителей Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными, кто-то и вовсе отдаёт питомцев в приют.

Как подчеркнули в британском ведомстве, у людей просто нет денег, чтобы содержать животных.

"Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов, поскольку рост стоимости жизни создаёт нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами", — пояснили в обществе телеканалу Sky News.

Как пояснили в ведомстве, на фоне этого сотрудники приютов не справляются с "наплывом" отказников, а сами вольеры переполнены. К примеру, один из собачьих приютов в стране с начала 2022 года принял на 53% больше животных, чем за весь прошлый год.