19FortyFive: ЦРУ могут готовить план бегства политической элиты из Украины

Спецслужбы США могут приступить к разработке план бегства высокопоставленных чиновников из Украины, сообщил изданию 19FortyFive бывший офицер ЦРУ, который публикуется под псевдонимом Фрументариус.

На фоне заявлений руководства России о начале второго этапа спецоперации на Украине растёт вероятность того, что сотрудники Центрального разведывательного управления будут планировать мероприятия по эвакуации украинской элиты из Киева и Львова, сообщает экс-офицер ЦРУ.

Он допустил, что американские спецслужбы уже разрабатывают план эвакуации из Украины высокопоставленных чиновников, которые потом будут использоваться для ведения антироссийской деятельности из стран ЕС.

Также Фрументариус не исключил, что ЦРУ обучают украинцев совершать диверсии и организуют тайные поставки вооружения на Украину.