EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

19FortyFive: ЦРУ могут готовить план бегства политической элиты из Украины

Мир

Спецслужбы США могут приступить к разработке план бегства высокопоставленных чиновников из Украины, сообщил изданию 19FortyFive бывший офицер ЦРУ, который публикуется под псевдонимом Фрументариус.

19FortyFive: ЦРУ могут готовить план бегства политической элиты из Украины

На фоне заявлений руководства России о начале второго этапа спецоперации на Украине растёт вероятность того, что сотрудники Центрального разведывательного управления будут планировать мероприятия по эвакуации украинской элиты из Киева и Львова, сообщает экс-офицер ЦРУ.

Он допустил, что американские спецслужбы уже разрабатывают план эвакуации из Украины высокопоставленных чиновников, которые потом будут использоваться для ведения антироссийской деятельности из стран ЕС.

Также Фрументариус не исключил, что ЦРУ обучают украинцев совершать диверсии и организуют тайные поставки вооружения на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Sberbank
Новости
The New York Times: Санкции только повысили рейтинг Путина и сплотили русских
Sky News: британцы отдают в приюты домашних животных из-за высоких цен на жизнь
19FortyFive: ЦРУ могут готовить план бегства политической элиты из Украины
Минпромторг перечислил товары для параллельного импорта: Apple, Samsung, Tesla
Крашенинникова: Украина — это место, куда можно поставлять вооружение бесконечно
Рогозин: без GPS авиакомпании забегали, как "ошпаренные кошки"
МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья
Леонков о ходе спецоперации: "Много погибших и дезертировших украинцев"
Wall Street Journal: Трамп отрицает, что признал вину по штурму Капитолия
Беспалько: совет противникам России на Украине — чемодан, вокзал, Польша
Популярное
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ

Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Последние материалы
Рогозин: без GPS авиакомпании забегали, как "ошпаренные кошки"
МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья
Леонков о ходе спецоперации: "Много погибших и дезертировших украинцев"
Wall Street Journal: Трамп отрицает, что признал вину по штурму Капитолия
Беспалько: совет противникам России на Украине — чемодан, вокзал, Польша
В США откроют клуб для младших классов "Сатана после уроков"
The Huffington Post: Арктика может стать полем боя между Россией и НАТО
Ищенко о киевской легенде про "Азов"*: "Пять или шесть тысяч спартанцев"
Сдавшийся офицер ВСУ: украинские бойцы изучали западное оружие на макетах
Bloomberg: в США требуют ввести санкции против Абрамовича из-за Украины и РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников