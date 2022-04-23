Wall Street Journal: Трамп отрицает, что признал вину по штурму Капитолия

Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не брал на себя ответственность за штурм Капитолия. Кроме того, политик назвал все обзоры прессы на эту тему ложными.

Как подчеркнул Трамп, заявления якобы о том, что он признал вину за бунт в январе 2021 года, абсолютная ложь.

"Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность", — заявил Трамп в интервью Wall Street Journal.

Так Трамп ответил на вопрос журналистов издания о том, правдива ли информацию, которую обнародовали ранее в New York Times. Газета заявила, что в распоряжении журналистов появилась аудиозапись разговора Маккарти, в котором он подчеркнул, что Трамп признал вину по некоторым событиям, которые привели к бунту и штурму Капитолия.