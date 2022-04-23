Майданный командир: НАТО может жахнуть по России ядерной ракетой

Страны НАТО нанесут превентивный ядерный удар по России, как только разведки США и Украины заметят подготовку Москвой своего ядерного оружия для удара по Незалежной.

Об этом в эфире ТК "Nta" (Львов) заявил Тарас Стецкив, бывший полевым командиром на Майдане в 2014 году, а ныне политик из Львова.

По словам Стецкива, американская разведка, которая "по полной программе сканирует российскую территорию" обязательно обратит внимание на перегруппировку войск РФ, которые "будут отводить перед ударом на безопасное расстояние".

"И вот тогда, я уверен, что Джонсон не блефовал, никто не станет просить Москву не делать этого (не наносить ядерного удара — Прим. ред). А просто превентивно жахнут. И военной мощи НАТО хватит с избытком", — рассуждал националист.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО.