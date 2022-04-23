В Колумбии призвали готовиться к голоду и росту цен из-за Украины

Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что странам необходимо готовиться к нехватке продовольствия и росту цен из-за ситуации на Украине. Как подчеркнула политик, к голоду может привести отсутствие удобрений.

Вместе с тем, Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать тяжёлых последствий.

"Никто не избежит повышения цен на все продукты, особенно на продукты питания… Никто не избежит трудностей с доступом к удобрениям, мочевине и многим агрохимикатам, необходимым миру для производства продуктов питания", — заявила вице-президент в эфире Blu Radio.

Как подчеркнула Рамирес, несмотря на то, что украинский конфликт "далёк от Колумбии", дефицит продуктов и упадок сельского хозяйства коснётся стран во всём мире.