КСИР: Иран не откажется от мести за генерала Сулеймани

Иран ни за что не откажется от мести за Кассема Сулеймани, убитого американцами в 2020 году, даже если Штаты отменят все свои санкции.

Так заявил командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате удара беспилотника. Приказ отдал лично Дональд Трамп, бывший тогда президентом США.

“Враг продолжает посылать сообщения, что, если мы откажемся от мести Сулеймани, они дадут нам некоторые уступки или отменят некоторые санкции, - сказал Тангсири. — Это чистая фантазия. Месть неизбежна и мы выберем время и место для нее”.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси говорил, что имеется в виду, что убийцы генерала Касема Сулеймани должны предстать перед надлежащим международным судом, назвав убитого генерала героем всего мусульманского мира за борьбу с террористами "Исламского государства*" (ИГ*, ранее ИГИЛ*) в Ираке и Сирии.

*террористическая организация, запрещённая в РФ