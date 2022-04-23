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Автор Ольга Лебедева

В Берлине афганских беженцев выселяют, чтобы освободить место для украинцев

Мир

Афганских беженцев в Берлине выселяют из центров размещения, чтобы освободить место для украинцев, сообщает журнал Foreign Policy.

В Берлине афганских беженцев выселяют, чтобы освободить место для украинцев

По данным издания, речь идёт о квартирах, перепрофилированных отелях и приютах для бездомных.

"Выселения целенаправленно не афишировались. Некоторые люди годами жили в предоставленных домах. А теперь их выгнали. Даже семьи с детьми, которым теперь придётся менять школы", — рассказал член Совета по делам беженцев в Берлине Тарек Алаовс, отмечая, что при "переселении давних беженцев-афганцев" есть даже случаи, когда разлучаются семьи.

Германия приняла около 12 тысяч афганских беженцев после прихода к власти талибов* в августе прошлого года и, как анонсировалось, планировала удвоить эту цифру с декабря. Но приехали более 316 тысяч украинцев, 60 тысяч из которых "осели" в Берлине.

  • По данным Департамента Сената Берлина по интеграции, труду и социальным услугам, в городе насчитывается в общей сложности 83 пунктов размещения для беженцев, в которых уже проживают около 22 000 человек.

Из-за наплыва мигрантов цена аренды в городе взлетела на 40%. Выбирая между афганцами и украинцами, арендодатели отдают предпочтение вторым. Картина, кстати, идентичная во всей "толерантной" Европе, что побудило либеральных экспертов и активистов обвинить европейские страны в применении "двойных стандартов” к беженцам в зависимости от их страны происхождения.

"Конечно, это не вина украинцев, но мы должны задуматься о нашей солидарности, если она нацелена только на определенных людей, — настаивает Алаовс. — Последние месяцы показали, что возможно разное отношение к беженцам, и это нужно искоренять в нашем обществе”.

*террористическая организация, запрещённая в РФ 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы берлин беженцы
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