В Берлине афганских беженцев выселяют, чтобы освободить место для украинцев

Афганских беженцев в Берлине выселяют из центров размещения, чтобы освободить место для украинцев, сообщает журнал Foreign Policy.
По данным издания, речь идёт о квартирах, перепрофилированных отелях и приютах для бездомных.
"Выселения целенаправленно не афишировались. Некоторые люди годами жили в предоставленных домах. А теперь их выгнали. Даже семьи с детьми, которым теперь придётся менять школы", — рассказал член Совета по делам беженцев в Берлине Тарек Алаовс, отмечая, что при "переселении давних беженцев-афганцев" есть даже случаи, когда разлучаются семьи.
Германия приняла около 12 тысяч афганских беженцев после прихода к власти талибов* в августе прошлого года и, как анонсировалось, планировала удвоить эту цифру с декабря. Но приехали более 316 тысяч украинцев, 60 тысяч из которых "осели" в Берлине.
Из-за наплыва мигрантов цена аренды в городе взлетела на 40%. Выбирая между афганцами и украинцами, арендодатели отдают предпочтение вторым. Картина, кстати, идентичная во всей "толерантной" Европе, что побудило либеральных экспертов и активистов обвинить европейские страны в применении "двойных стандартов” к беженцам в зависимости от их страны происхождения.
"Конечно, это не вина украинцев, но мы должны задуматься о нашей солидарности, если она нацелена только на определенных людей, — настаивает Алаовс. — Последние месяцы показали, что возможно разное отношение к беженцам, и это нужно искоренять в нашем обществе”.
*террористическая организация, запрещённая в РФ
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