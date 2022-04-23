Байден снова прилюдно за руку попрощался с невидимкой

Президент США Джо Байден вновь закончил выступление перед американцами рукопожатием с невидимым другом.

Очередной конфуз с 79-летним хозяином Белого дома приключился в Сиэтле, куда он прибыл с двухдневным визитом. Закончив речь, Байден дружески помахал рукой залу, а потом, отвернувшись, протянул пустоте руку.

Видео мгновенно разлетелось по интернету.



Напомним, аналогичный случай приключился с американским президентом на прошлой неделе. И тогда, как и теперь, он был явно в недоумении от того, что никто не ответил на рукопожатие.

Странности в поведении старейшего лидера нации проявляются всё чаще. Простые американцы говорят, что это "уже не смешно", а некоторые политики — что поведение Байдена стало представлять угрозу нацбезопасности страны.