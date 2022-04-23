Президент США Джо Байден вновь закончил выступление перед американцами рукопожатием с невидимым другом.
Очередной конфуз с 79-летним хозяином Белого дома приключился в Сиэтле, куда он прибыл с двухдневным визитом. Закончив речь, Байден дружески помахал рукой залу, а потом, отвернувшись, протянул пустоте руку.
Видео мгновенно разлетелось по интернету.
Напомним, аналогичный случай приключился с американским президентом на прошлой неделе. И тогда, как и теперь, он был явно в недоумении от того, что никто не ответил на рукопожатие.
Странности в поведении старейшего лидера нации проявляются всё чаще. Простые американцы говорят, что это "уже не смешно", а некоторые политики — что поведение Байдена стало представлять угрозу нацбезопасности страны.
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