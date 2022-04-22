Посол Степанов: очернение РФ это попытка Запада избавиться от вины за прошлое

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очернение РФ это попытка Запада избавиться от вины за прошлое.

По мнению Степанова, Запад пытается замаскировать свои грехи и освободиться от чувства вины за своё тёмное прошлое. Такое мнение он высказал в ответ на статью канадского издания, в которой автор обвинил советских солдат в жестоком обращении с гражданскими во время ВОВ. Также под обвинения попали ВС РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Посол написал, что очернение РФ засело глубоко в душе многих западных граждан.

"Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. <…> Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале", — заявил Степанов.

Степанов пояснил, что он имеет в виду, например, геноцид коренного населения той страны, которая сейчас называется США или "позорную и кровавую историю колониализма" Британской империи.

"Такие измышления стали частью информационно-психологических операций и пропагандистской политики, направленной на дегуманизацию и демонизацию России и русских в разворачивавшейся холодной войне", — написал Степанов.

Посол подчеркнул, что русских подобными статьями и обвинениями не переубедишь. В России знают, что это исторический фейк.

"Мы также знаем, что народ Канады, чьи деды воевали вместе с моими соотечественниками ради освобождения мира от нацизма, вдумчив и способен отличить правду от лжи. <…> Русский солдат не просто сокрушил нацизм, но, победив, сохранил человечность и гуманизм", — добавил Степанов.