LeSoir: Бельгия намерена передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan

Бельгийская газета LeSoir сообщает, что Бельгия продолжит оказывать помощь Киеву. На эти цели Брюссель уже потратил 76 млн евро.

Источник газеты сообщил, что с начала спецоперации РФ, Украине было отправлено пять тысяч штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тысячи тонн топлива, а также защитное снаряжение. На этом Бельгия решила не останавливаться и намерена отправить Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Milan.

Также не исключена передача самоходных артиллерийских установок M109, но в LeSoir отмечают, что таких установок на вооружении Бельгии нет. Ранее страна уже передала ВС Украины бронежилеты и приборы ночного видения.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что бесконтрольная раздача летательного оружия может создать угрозу для европейских стран. Поставка вооружения лишь увеличивает количество жертв, но не влияет на исход операции.