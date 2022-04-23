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Автор Дмитрий Плотников

МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья

Мир

Молдавия и Приднестровье отреагировали на заявление заместителя командующего ЦВО Рустама Миннекаева об установлении контроля над Южной Украиной вплоть до Приднестровья.

МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья

МИД Молдавии заявил, что "принял к сведению заявления представителя Минобороны России" и вызвал российского посла Олега Волошина, а затем выразил ему "глубокую обеспокоенность".

Характерно, что 20 апреля он уже давал объяснения по поводу слов официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая пообещала "болезненный ответ" президенту Молдавии Майе Санду из-за её запрета георгиевской ленты.

МИД Молдавии назвал заявления Миннекаева "противоречащими позиции России в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах". А молдавские дипломаты вспомнили о нейтральном статусе собственной страны.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев был немногословен.

"Давайте я оставлю это без комментариев. Не считаю целесообразным комментировать планы МО РФ", — сказал Игнатьев в интервью "Комсомольской правде Молдова".

С начала военной спецоперации на Украине Тирасполь избегает оценок происходящего там и даже не разрешил митинг в поддержку действий Армии России. Это объясняется нежеланием накалять обстановку из-за большого количества беженцев с Украины. Но наблюдатели напомнили, что экономика Приднестровья в последнее время завязана на ЕС.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду приднестровье мария захарова
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