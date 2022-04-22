Генерал США Кин: плохо, что Германия не хочет помочь украинцам

Генерал США Джек Кин возмущён, что Германия не хочет помочь украинцам.

В эфире телеканала Sky News Кин раскритиковал решение канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять оружие Киеву.

Германия заявила, что не собирается экспортировать тяжелое вооружение, запрошенное Украиной. Шольц, в свою очередь, очень логично объяснил такое решение. По словам канцлера ФРГ, Германия просто исчерпала свои запасы и сейчас им необходимо сосредоточиться на укреплении собственных оборонительных возможностей.

"Это ужасное оправдание — особенно перед лицом того, с чем столкнулся Зеленский. <…> Очень плохо, что они не хотят помочь украинцам", — возмутился Кин.

Представители РФ множество раз заявляли, что Запад, поставляя оружие Киеву, пытаются затянуть спецоперацию.