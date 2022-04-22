Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву

Газета Berliner Zeitung со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ, адресованный главе правительства ФРГ сообщила, что общественные деятели направили письмо Шольцу, призвав прекратить поставки оружия на Украину.

Около 20 общественных деятелей культуры и науки, журналисты и политики, в число которых входит и вице-президент Бундестага Антье Фоллмер, направили открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу, в котором призывают прекратить отправлять оружие в Киев.

По информации газеты, общественники, помимо прекращения вооружения, требуют призвать киевскую власть прекратить военное сопротивление.

"Поставляя оружие, Германия и страны НАТО де-факто сделали себя стороной войны. <…> Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия на Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться", — говорится в письме.

Авторы письма уверены, что логику войны необходимо заменить логикой мира. Они предлагают создать новую европейскую систему безопасности, куда обязательно должны входить Россия и Китай.