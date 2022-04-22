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Автор Юлиана Смирнова

Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву

Мир

Газета Berliner Zeitung со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ, адресованный главе правительства ФРГ сообщила, что общественные деятели направили письмо Шольцу, призвав прекратить поставки оружия на Украину.

Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву

Около 20 общественных деятелей культуры и науки, журналисты и политики, в число которых входит и вице-президент Бундестага Антье Фоллмер, направили открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу, в котором призывают прекратить отправлять оружие в Киев.

По информации газеты, общественники, помимо прекращения вооружения, требуют призвать киевскую власть прекратить военное сопротивление.

"Поставляя оружие, Германия и страны НАТО де-факто сделали себя стороной войны. <…> Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия на Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться", — говорится в письме.

Авторы письма уверены, что логику войны необходимо заменить логикой мира. Они предлагают создать новую европейскую систему безопасности, куда обязательно должны входить Россия и Китай.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц
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