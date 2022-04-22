Крашенникова: Украина является главной огневой точкой США на сегодняшний день

Украина всегда была военным плацдармом против России, в неё вкладывались большие средства. Именно поэтому Запад так активно беспокоится о российско-украинском конфликте, а другие страны его не волнуют, сообщила политолог Вероника Крашенникова.

"В этом действительно смысл Украины, её взращивали, вооружали последние двадцать лет для того, чтобы создать атаку на Россию, рано или поздно, выбрав выгодный момент", — цитирует эксперта "Украина.ру".

Крашенникова отмечает, что другие конфликты для США не столь важны, особенно стоит учесть участие в нем Турции, как специфического члена НАТО.

"Эрдогану позволяется проводить свои интересы на широком пространстве. Посмотрите, насколько во всех направлениях действует Эрдоган — от Ливии до Сирии, даже до Крыма", — резюмировала политолог.